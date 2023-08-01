Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması: Kalmak istiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk edecek. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





''Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz''

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini kaydeden Buruk, "Seyircimizle yaptığımız antrenman, bizi psikolojik olarak yukarı çekti. Tekrar onlarla birlikte olacağız. Galatasaray olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, bu anlamda bir sürü bahanemiz var. Turu geçmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.









İlk maçta rakibe pozisyonlar verdiklerini dile getiren başarılı hoca, "İlk maçta rakibimize gol şansı verdik, pozisyonlar verdik ama ikinci maçta bunu yapmayacağız. İlk maçtaki savunma performansımız takım açısından iyi değildi, bunu geliştireceğiz." şeklinde konuştu.





Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'nun kadroda olacağını belirten Okan Buruk, "Halil ilk maçta süre aldı. Bakambu tam performansında değil biraz daha süresi var. Hem Halil hem Bakambu kadroda olacak." dedi.





Transfere değinen ve gelecek, gidecek oyuncular olduğunu kaydeden Buruk, "Transferleri, bundan sonraki durumu düşünmüyorum. Sahaya, maça, Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalıyız. Yarınki maçı kazanıp bir sonraki tura daha hazır olmalıyız. İsimler gelecek gidecek ama ana düşüncem yarınki maç." sözlerini sarf etti.









''Nelsson kalmak istiyor''

Victor Nelsson'un kalmak istediğini söyleyen Okan Buruk, "Kadromuzla ilgili değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Victor Nelsson da bunlardan biri ve o da kalmayı istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.





''Lucas Torreira için bir karar vereceğiz''





Lucas Torreira'nın son durumuna değinen Okan Buruk, "Lucas Torreira'yı bugün yapacağımız antrenmanda deneyeceğiz. Ona göre yarınki maç için bir karar vereceğiz." şeklinde konuştu.





''Zaha çok yönlü oyuncu''





Wilfried Zaha transferi ve yarınki dizilişten dem vuran Buruk, "Zaha çok yönlü bir oyuncu. Böyle çok fazla oyuncu var. Dizilişimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Oradaki rolleri paylaştıracağız. Kafamızda bir şeyler var ama asıl olan birçok kaliteli oyuncu elimizde olacak ve bu çeşitlilik artacak." ifadelerini kullandı.









Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'nın bir sonraki turda takıma dahil olacağını bildiren Buruk, "Icardi bir sonraki tur bizimle olacak. Zaha da gün gün çalışıp takıma katılacak. İnşallah ikisi de bir sonraki tur bizimle olacak." dedi.





Yabancı kuralı açıklaması



