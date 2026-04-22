Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Kupada alınan yenilginin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

Buruk'un açıklamaları şöyle;

'Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik'

"Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu. Çok statik kaldık."

'Hepimiz üzgünüz'

"Bireysel becerimizle bunu açabilirdik lig maçında olduğu gibi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golden sonra daha zor oldu. İkinci golden sonra da pozisyonlar bulduk. Hepimiz üzgünüz."

'Bize gol şansı vermediler'

"Kupayı kazanmak istiyorduk, geçen sene bunu yapmıştık. Bu sene başaramadık. Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz."

'Günay takımımız için önemli'

"İlk kez bir kişiye yapılmıyor bu. Gole ihtiyacınız olduğu maçlarda bu tür şeyler olabiliyor. Tabii ki bunu istemiyoruz. Taraftarımızın büyük bölümü Günay'a destek oldu. Günay'ı ıslıklayanlardan çok destek olanlardan bakmak lazım. Günay takımımız için önemli."











