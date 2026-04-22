Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan protestolara yanıt: Taraftarlara maç sonu cevap

23:08 22/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada Gençlerbirliği’ne elendikten sonra konuştu. Beklenmedik bir mağlubiyet olduğunu dile getiren Buruk, "İlk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık." dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Kupada alınan yenilginin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

Buruk'un açıklamaları şöyle;

'Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik'

"Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu. Çok statik kaldık."

'Hepimiz üzgünüz'

"Bireysel becerimizle bunu açabilirdik lig maçında olduğu gibi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golden sonra daha zor oldu. İkinci golden sonra da pozisyonlar bulduk. Hepimiz üzgünüz."

'Bize gol şansı vermediler'

"Kupayı kazanmak istiyorduk, geçen sene bunu yapmıştık. Bu sene başaramadık. Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz."

'Günay takımımız için önemli'

"İlk kez bir kişiye yapılmıyor bu. Gole ihtiyacınız olduğu maçlarda bu tür şeyler olabiliyor. Tabii ki bunu istemiyoruz. Taraftarımızın büyük bölümü Günay'a destek oldu. Günay'ı ıslıklayanlardan çok destek olanlardan bakmak lazım. Günay takımımız için önemli."




15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
