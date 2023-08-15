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Spor

Okan Buruk'tan Rashica açıklaması: O bölgede çok fazla opsiyonumuz var

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçı sonrasında; "Maç sonrası Rashica haberlerini yeni duydum. Sağ kanatta çok fazla opsiyonumuz var, birçok fırsat da karşımıza çıkıyor. " dedi.

23:37 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı mağlup ederek toplamda 4-0'lık skorla turu atladı.


Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.


Okan Buruk'tan Molde eşleşmesi yorumu

Okan Buruk açıklamasında; "Çok istekli başladık. Rakibe pozisyon vermedik, iyi işler yaptık. Önemli olan kazanmaktı. Maçın başındaki coşkumuz bize gelecek için ümit verdi ama Torreira'nın kırmızı kartı kötü oldu. Molde, kendi sahasında etkili olabilen bir takım. Kolay bir maç olmayacak." dedi.


Rashica ve kanat bölgesi transferi için soruya cevap

Buruk, Beşiktaş'ın Rashica transferi ve kanat bölgesi için; "Maç sonrası Rashica haberlerini yeni duydum. Sağ kanatta çok fazla opsiyonumuz var, birçok fırsat da karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili gelişmeler olabilir." açıklamasında bulundu.


"Zaniolo gitmek istiyor"

Deneyimli teknik direktör, Aston Villa'ya transferi gündemde olan oyuncusu için; "Zaniolo ile ilgili süreç sürüyor. Kendisi Premier League'de oynamak isteyen bir oyuncu, buna saygı duyuyoruz. Kulübümüzün de menfaatleri oluşacaksa, bu transfer olacak gibi gözüküyor." dedi.

#Okan Buruk
#Milot Rashica
#Transfer
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