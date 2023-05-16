Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması: En kısa zamanda ulaşmak istiyoruz

Nelsson geçen maçta da çok iyi oynadı, bugün de iyiydi. Kafasına bir darbe aldı, hiçbir etkilenmesi olmadı. Özellikle 2. gol öncesi yaptığı müdahale çok kritikti. 1-1'e gelebilecek bir karşılaşmayı kurtarıp, durumu 2-0'a getirdi. Hepimiz orada onu alkışladık, taraftar da maç sonu tribüne ilk onu çağırdı. Bu da bizim için değerli, onlar da onun hakkını verdi.