Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması: En kısa zamanda ulaşmak istiyoruz

Okan Buruk
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları:
Maçın kontrolü bizdeydi. Konsantreydik, iyi savunma yaptık. Son haftaların formda takımı İstanbulspor'a karşı pozisyon vermeden maçı bitirdik.
Nelsson geçen maçta da çok iyi oynadı, bugün de iyiydi. Kafasına bir darbe aldı, hiçbir etkilenmesi olmadı. Özellikle 2. gol öncesi yaptığı müdahale çok kritikti. 1-1'e gelebilecek bir karşılaşmayı kurtarıp, durumu 2-0'a getirdi. Hepimiz orada onu alkışladık, taraftar da maç sonu tribüne ilk onu çağırdı. Bu da bizim için değerli, onlar da onun hakkını verdi.
Oliveira bizim için çok değerli. 3 tane şut attı ilk yarıda. Taktiksel olarak böyle bir değişiklik yaptık.
Maç maç gideceğiz ve en yakın rakibimizin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak, kazanarak bitirmek. En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak ve hepsini kazanarak bitirmek istiyoruz.
Yabancı sınırı açıklaması
Yabancı sınırı için yorumumuz belli. 8+3'ten kimse mutlu değil. Kimin mutlu olduğunu da bilmiyorum. Kulüplerin büyük bölümü, medya, taraftar istemiyor. Kimin istediğini merak ediyorum."
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