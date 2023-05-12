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Spor

Okan Buruk'tan Torreira: Bir sezon daha kal

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Lucas Torreira'nın bir sezon daha takımda kalmasını istedi. Sarı-kırmızılı yönetim de Uruguaylı futbolcunun kontratında iyileştirme yapmak için harekete geçti.

09:32 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Torreira, Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Torreira, Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa yürüyen kadrosunu da korumaya çalışıyor.


Teknik direktör Okan Buruk, Avrupa'dan birçok kulübü peşine takan Uruguaylı Lucas Torreira'nın bir sezon daha kalmasını istiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışmak isteyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, oyuncunun kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmesi için kontratında iyileştirme yapmayı planlıyor.


Galatasaray yönetimi Torreira'ya alternatif bulunursa 15 milyon euro bonservisle gitmesine izin verecek.







#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Okan Buruk
#Dursun Özbek
23 dakika önce
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