Okan Buruk'tan Torreira: Bir sezon daha kal

Bir yandan şampiyonluk yarışında emin adımlarla yürüyen Galatasaray, diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. Bu sezon kadrosunu Icardi ve Zaniolo gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılılar şimdi de bir başka dünya yıldızı Brahim Diaz'ı izlemeye aldı.