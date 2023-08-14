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Spor

Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması: Bunu değerlendirecek olan yönetimimiz

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk; Olimpija Ljubljana maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

17:35 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.


Mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk ilk açıklamasında; "Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Hem bizim, hem de diğer Türk takımlarının kazanmasını diliyorum." dedi.


Okan Buruk'tan Zaniolo sözleri

Buruk, Transfer üzerine yaptığı açıklamalarda; "Zaniolo, bizimle çalışmalara başlamadı. Kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Nicolo da teklif gelen oyuncularımızdan birisi. Bunu değerlendirecek olan yönetimimiz. Ben, kendi işime odaklanmış durumdayım." sözlerini sarfetti.

''Oynayacak duruma geldi''

Torreira ile ilgili de konuşan Buruk ''Torreira antrenmanlara devam ediyor. Oynayabilecek duruma geldi. Çok uzun bir sezonumuz var, hiçbir oyuncumuzu erken sahaya sürüp ona zarar verecek biri değilim.'' dedi.


#Galatasaray
#Zaniolo
#Okan Buruk
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