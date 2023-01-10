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Okan Buruk'un büyük başarısı: Üç yerli zorunluluğu avantaja dönüştü

Son 7 maçını kazanan Galatasaray'da Okan Buruk sadece aldığı maçlarla değil, takıma kazandırdığı oyuncularla da taraftarın takıma olan güveninin artmasını sağladı. Geçen yılın en çok tartışılan isimleri, performansları Okan Buruk döneminde yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Burukun büyük başarısı: Üç yerli zorunluluğu avantaja dönüştü
Okan Buruk

Fenerbahçe derbisinden 3-0 galibiyetle ayrılan ve son 7 maçını kazanan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılı takım bu 7 maçta şampiyonluk yolundaki rakipleri, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi de mağlup ederek güven tazeledi. Bu zaferlerin yanı sıra Okan Buruk'un tartışılan yerli oyuncuları oynatıp takıma kazandırması takdir topladı.

Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu 11'e yerleşti

Süper Lig'de 3 yerli oynatma mecburiyetinin olduğu dönemde Fenerbahçe derbisine 4 yerli ile çıkan Okan Buruk'un özellikle, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu tercihleri maç öncesi tartışmaya neden olmuştu. Özellikle geçen yıl alınan başarısız sonuçlardan en çok sorumlu tutulan isimlerden olan Berkan Kutlu'nun son zamanlarda oynadığı oyun taraftarı mutlu etti.

Okan Buruk faktörü

Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu'nun yükselen oyunlarının yanında, geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun sezon başında etkisiz görüntüsü taraftarda endişeye neden olmuştu. Yeni transfer Abdülkerim Bardakçı'da yeni sezona formsuz başlamıştı. Bu 4 yerli isim son zamanlarda alınan seri galibiyetlerde önemli rol aldı. Yükselen performanslarda Okan Buruk'un bu isimlere duyduğu güven en önemli faktör oldu. Sezon başında çok önemli transferler yapan Galatasaray'da en çok endişe kaynağı olan yerli oyuncu problemi de çözülmüş oldu.

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