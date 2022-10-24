Okan Buruk'un eşi paylaştı: Hırsız Ali Palabıyık

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, verdiği kararlarla maçın önüne geçti.
Palabıyık, özellikle Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kartla sarı-kırmızılıların büyük tepkisini çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi de Ali Palabıyık'a tepki gösterenler arasında yer aldı.
Tribünden maçı takip eden Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Hırsız Ali Palabıyık" diye yazdı.
İşte Nihan Buruk'un o paylaşımı:
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'un paylaşımı👇 pic.twitter.com/SFKVzq0r2K
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'un paylaşımı👇 pic.twitter.com/SFKVzq0r2K— SPOR (@yenisafakspor) October 24, 2022
Boey'in gördüğü kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/jBzmulQj7R
Boey'in gördüğü kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/jBzmulQj7R— SPOR (@yenisafakspor) October 23, 2022