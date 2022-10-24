Okan Buruk'un eşi paylaştı: Hırsız Ali Palabıyık

Ekonomi

Bakan Nebati 'yeni bir dönemi başlatıyoruz' diyerek duyurdu: Yerli ve milli yazılım teknolojisiyle tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu maliyesinde gerçekleştirdikleri teknoloji reformuyla yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, "Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz" ifadesini kullandı.