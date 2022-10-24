Spor Okan Burukun eşi paylaştı Hırsız Ali Palabıyık
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Okan Buruk'un eşi paylaştı: Hırsız Ali Palabıyık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık için "hırsız" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Burukun eşinden Ali Palabıyık paylaşımı
Sarı-kırmızılı tribünler Ali Palabıyık'a büyük tepki gösterdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, verdiği kararlarla maçın önüne geçti.

Palabıyık, özellikle Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kartla sarı-kırmızılıların büyük tepkisini çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi de Ali Palabıyık'a tepki gösterenler arasında yer aldı.

Tribünden maçı takip eden Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Hırsız Ali Palabıyık" diye yazdı.

İşte Nihan Buruk'un o paylaşımı:

Ali Palabıyık'ın gösterdiği kırmızı kart sosyal medyada tepkiyle karşılandı
SPOR
Ali Palabıyık'ın gösterdiği kırmızı kart sosyal medyada tepkiyle karşılandı

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