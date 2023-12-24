Galatasaray, Trendyol Süper Lig 18. hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oluyor.





Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.





Okan Buruk şöyle konuştu:

'Provokasyon vardı'

"Zor bir maç olacak. Stresli bir maç olacak. Stresi yönetmek gerekiyor. Daha stada girerken burada provokasyon vardı. Maç içerisinde oyuncuların davranışları çok önem kazanacak"





Okan Buruk'un provokasyon dediği olayın ne olduğu belli oldu

Ülker Stadyumu'na gelen sarı-kırmızı takımda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk’un soyunma odasına girişine engel olunmaya çalışıldı.





'Hakeme başarılar diliyorum'

"Hakem Arda Kardeşler'e başarılar dilemek istiyorum. İki takım için de adil kararların verildiği bir maç olsun"





Sanchez ve Zaha'nın son durumu

"Davinson Sanchez'in ağrısı oldu, oynatmak istemedik. İyi oyuncularımız var. Fenerbahçe ve bizim için bazen oyuncu seçmek kolay olmuyor. Oyununun devamında da kulübeden gelecek önemli oyuncularımız var. Wilfried Zaha'nın son maç hafif sakatlığı vardı. Oyunun durumuna göre kulübeden hamleler yapacağız"



















