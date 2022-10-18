Okan Buruk'a Alman yardımcı

Galatasaray Kulübü, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Yardımcı antrenör Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk’un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Teknik direktörümüz Okan Buruk’un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.
39 yaşındaki Volz, Arsenal’de scout ve RB Leipzig’de Julian Nalgesmann’ın yardımcısı olarak görev yapmıştı.