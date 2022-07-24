Olaylı El Clasico'nun kazananı Barcelona

İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona'nın mücadelesi olan El Clasico'da, bu iki ekip bir kez daha karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barcelona 27. dakikada Raphinha'nın attığı şık golle 1-0 kazandı.

Lewandowski ilk maçına çıktı

Barcelona'nın Bayern Münih'ten yeni transferi Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle ilk karşılaşmasına El Clasico'da çıktı. Mücadeleyi ilk 11'de başlayan golcü oyuncu, ikinci yarı da yerini Aubameyang'a bıraktı.

El Clasico olaylı geçti

El Clasico'nun 43. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında sinirler gerildi. Önce Rodrygo-Busquets ile Gavi-Vinicius ikilileri tartıştı. Hemen ardından da Rüdiger ile Araujo arasında tartışma yaşandı. Daha sonra hakemin ve takım arkadaşlarının müdahaleleriyle olaylar yatıştı.