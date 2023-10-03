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Spor

Old Trafford'da sahne yeniden Zaha'nın

Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan transfer ettiği Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanında takımının eşitlik golünü attı. Fildişi Sahilli yıldız, İngiltere kariyerinde Manchester United'a 3 gol atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi maçında attığı golle bu sayıyı 4'e yükseltti.

22:58 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Wilfried Zaha - Galatasaray

Wilfried Zaha - Galatasaray

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanında takımının eşitlik golünü atan isim oldu. Davinson Sanchez'in uzun pasını iyi takip eden tecrübeli futbolcu, estetik bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Zaha, Galatasaray kariyeri öncesinde Manchester United karşılaşmalarında etkili bir performans sergilemişti. Yıldız oyuncu, İngiltere kariyerinde Manchester United karşısında 3 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

30 yaşındaki Zaha, yaz transfer dönemi içerisinde Galatasaray'a bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuştu. Fildişi Sahilli futbolcu, Crystal Palace efsanesi olarak görülüyordu.


#Manchester United
#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
21 dakika önce
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