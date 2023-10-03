Old Trafford'da sahne yeniden Zaha'nın

Wilfried Zaha - Galatasaray
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanında takımının eşitlik golünü atan isim oldu. Davinson Sanchez'in uzun pasını iyi takip eden tecrübeli futbolcu, estetik bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
Zaha, Galatasaray kariyeri öncesinde Manchester United karşılaşmalarında etkili bir performans sergilemişti. Yıldız oyuncu, İngiltere kariyerinde Manchester United karşısında 3 gol atarken 1 de asist yapmıştı.
30 yaşındaki Zaha, yaz transfer dönemi içerisinde Galatasaray'a bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuştu. Fildişi Sahilli futbolcu, Crystal Palace efsanesi olarak görülüyordu.