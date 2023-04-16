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Spor

Ölümden döndü: Immobile'nin kullandığı araç tramvay ile çarpıştı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun golcü oyuncusu Ciro Immobile, bu sabah saatlerinde Roma'da trafik kazası geçirdi.

13:42 . 16/04/2023 Pazar
AA
Kaza sonrasında Ciro Immobile'nin aracı kullanılamaz hale geldi.

Kaza sonrasında Ciro Immobile'nin aracı kullanılamaz hale geldi.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, başkent Roma'nın Flaminio semtindeki Matteotti köprüsünde Immobile'nin kullandığı araç ile tramvay çarpıştı. Çarpışma nedeniyle Immobile'nin aracı önden ciddi şekilde hasar alırken, tramvayın da çarpışmanın etkisiyle raydan çıktığı aktarıldı.


"Ben şans eseri iyiyim"

Kazanın ardından konuşan Immobile, "Tramvay, kırmızı ışıkta geçti. Ben şans eseri iyiyim. Sadece biraz kolum acıyor." dedi. Kazada aralarında tramvay sürücüsü ve yolcuların da olduğu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve ambulansla hastaneye götürüldükleri kaydedildi.


Golcü Ciro Immobile'nin de kaza sırasında aracında olan kızlarıyla beraber hastaneye gittiği bildirildi.


#Ciro Immobile
#Lazio
#tramvay
1 saat önce
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