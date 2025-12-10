Yeni Şafak
Olympiakos, NBA'den ABD'li oyun kurucu Monte Morris'i kadrosuna kattı

22:1710/12/2025, Çarşamba
G: 11/12/2025, Perşembe
Monte Morris
Monte Morris

Yunanistan ekibi Olympiakos, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden ABD'li oyun kurucu Monte Morris'i renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki Morris ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Morris, NBA'de Denver Nuggets, Washington Wizards, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns ve son olarak Indiana Pacers'ta forma giydi.


NBA normal sezonlarında 426 karşılaşmaya çıkan tecrübeli basketbolcu, 9,4 sayı, 2,3 ribaunt ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı. Yunanistan liginde sezonda 9'da 9 yaparak zirvede bulunan Olympiakos, Avrupa Ligi'nde ise 13 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

