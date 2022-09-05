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Ömer Erdoğan: Yükselen tansiyonun sebebi Oğuzhan Akgün

Süper Lig'in beşinci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'a 3-2 kaybetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, yaşanan olaylar hakkında konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Erdoğan Beşiktaş maçı sonrasında hangi futbolcuyu suçladı?
Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan

Süper Lig'in beşinci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-2 kazanırken, maçtan sonra bir taraftarın sahaya girerek Cenk Tosun'a tekme atması ortalığı karıştırdı.

"Yükselen tansiyonun sebebi Oğuzhan Akgün"

Yaşananlar hakkında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Yükselen tansiyonun sebebi, Oğuzhan Akgün'ün kulübemize ve taraftarımıza küfür etmesiydi. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz, önce kaliteli insan kazandırmak gerekiyor. Bu yaşta, bu kadar saygısız bir hareket. Belki bize çok ağır ceza gelecek. Bize yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

  • "Mete hoca bizi çok üzdü"
  • Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın yanlış kararlar verdiğini ifade eden Erdoğan, "Mete hocamı severdim, küçük dokunuşlarla maçın gidişatını değiştirmesi gerekiyordu. Burada 25 bin taraftar var, futboldan anlayan bir taraftar. Onlara verilen kararlar, bize verilmedi. Buradaki taraftarları da gerdi, Mete hoca bizi çok üzdü" dedi.

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