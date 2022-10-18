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Ömer Erdoğan: “Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk ama başaramadık”

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan, maç sonu açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "Bugün özellikle buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek ve başkanımıza moral vermek istiyorduk ama başaramadık" ifadelerini kullandı. Ömer Erdoğan'ın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Ömer Erdoğan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası neler söyledi?
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuşan MKE Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, “Bugün özellikle buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek ve başkanımıza moral vermek istiyorduk ama başaramadık” dedi.

Ömer Erdoğan: "Maça çok kötü bir başlangıç yaptık"

Süper Lig'in 10. Haftasında MKE Ankaragücü konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, “Çok kötü bir başlangıç yaptık. Maalesef maçın ilk dakikalarında yediğimiz bir talihsiz gol oldu. Uyarmamıza rağmen çok tehlikeli bölgede yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Oyuna ortak olduk. İlk yarıya bakınca yeterince pozisyona girdiğimize inanıyorum. Sonlandırmada, savunma hattının ardına koşularda pozisyonları değerlendiremedik. Savunmadan çıkarken diyagonal attığımız pasta 2’nci golü yedikten sonra işimiz iyice zorlaştı. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Bugün özellikle buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek ve başkanımıza moral vermek istiyorduk ama başaramadık” ifadelerini kullandı.

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