|
Reklam
Reklam
Spor

Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oluyor: Prensip anlaşması tamam

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ersun Yanal’ın ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile el sıkıştı.

14:11 . 22/04/2023 Cumartesi
DHA
Alanyaspor ligde 13. sırada yer alıyor.

Alanyaspor ligde 13. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışına giren turuncu yeşilli ekip Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.


"İmzaya kaldık"

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, “Kesinleşmeden net bir açıklama yapamam. Prensipte tamam, imzaya kaldık” dedi.


Anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından kulüp tarafından imza töreninin duyurulması bekleniyor.


Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü çalıştıran 45 yaşındaki Erdoğan, 6 Şubat tarihinden bu yana takım çalıştırmıyordu.







#Süper Lig
#Ömer Erdoğan
#Alanyaspor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.