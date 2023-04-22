Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oluyor: Prensip anlaşması tamam

Alanyaspor ligde 13. sırada yer alıyor.
Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışına giren turuncu yeşilli ekip Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, “Kesinleşmeden net bir açıklama yapamam. Prensipte tamam, imzaya kaldık” dedi.
Anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından kulüp tarafından imza töreninin duyurulması bekleniyor.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü çalıştıran 45 yaşındaki Erdoğan, 6 Şubat tarihinden bu yana takım çalıştırmıyordu.