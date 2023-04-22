Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oluyor: Prensip anlaşması tamam

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışına giren turuncu yeşilli ekip Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.