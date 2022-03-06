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Ömürcan Artan: Bu armaya bu lig yakışmıyor

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ömürcan Artan, "Bu armaya bu ligin yakışmadığını çok iyi biliyoruz. En kısa sürede toparlanıp, bu sene olmazsa seneye takımımızı Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ömürcan Artan: Bu armaya bu lig yakışmıyor
Bu sezon ligde çıktığı 24 maçta 1 asist kaydetti.

Başkent ekibinin sağ beki Ömürcan Artan, kulübün YouTube kanalında taraftarların yönelttiği soruları yanıtladı.

Ligde hedefledikleri sırada yer almadıklarını dile getiren Ömürcan, "Takım arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Bulunduğumuz konumdan memnun değiliz. Bazen iyi oynadığımız maçlarda kaybettiğimiz puanlar oldu. Bu armaya bu ligin yakışmadığını çok iyi biliyoruz. Çünkü biz Süper Lig takımıyız. En kısa sürede toparlanıp, bu sene olmazsa seneye takımımızı Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç futbolculara pes etmemeleri tavsiyesinde bulunan Ömürcan, "Ben buraya amatörden 17 yaşında geldim. O dönemlerde futbolu bırakma noktasına bile geldim ama Gençlerbirliği'nden teklif aldım. Burada da zaman zaman yedek kaldım ya da kadroya giremedim. Küsmemek, çalışmak gerekiyor. Çalıştıkça o başarı geliyor" diye konuştu.

Avrupa'da İngiltere Premier Lig'i izlediğini ve Liverpool'da oynama hayali olduğunu aktaran 22 yaşındaki futbolcu, "Neden 27 numara giyiyorsun?" sorusuna "27 Temmuz doğumluyum, bu yüzden seçmiştim. Daha sonra Hacettepe'de bu forma numarasıyla iyi performans sergileyince, uğur getirdiğine inandım. Burada da 27'yi seçtim" yanıtını verdi.

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Arda Güler'i ilk hocası anlattı: Bilmediğimiz iki şey var



'İkibuçukluktan' Fenerbahçe'ye: İşte Türk futbolunun yeni yıldız adayı Arda Güler'in hikayesi
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Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda Güler, haber-fotoğraf çalışmasında ilk röportajını verdi.
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Top toplayıcı olarak yer aldığı A takım maçlarında yaşadığı heyecanı ve hedeflerini anlatan Arda Güler, futbolcu olmaya dair heyecanından bahsetti.
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Karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olan, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından 'gecikme' fırçası yiyen 'ikibuçukluklar' için, 'golü ikibuçukluk attı', 'asistin yarısı o ikibuçukluğa yazılmalı', 'sahada aynı anda iki top olmasının baş sorumluları' şeklinde yorumlar ve 'Herkes top toplayıcı çocuğu konuşuyor', 'Maçın adamı top toplayıcı çocuk' başlıklı haberler yapılır.
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'İkibuçukluk' tabirinin kullanılmasına ilişkin ise 'Aldıkları 2,5 liralık yevmiye' nedeniyle diyen var, 'Spor Toto yazan eşofman giyiyorlardı, Spor Toto şans oyununun da kolonu 2,5 liraydı' ifadesini kullanan ya da 'Maçlarda sahaya atılan 2,5 liraları topladıkları için' yakıştırmaları yapanlar mevcut.
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Arda Güler, 13 yaşındayken 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.
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Bu heyecanını anlatan Arda, 'Çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Kalecimiz Hopf'a sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı' dedi.
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Yine Trabzonspor maçındaki anısını aktaran Arda, \"Karşılaşma sırasında kendimi penaltı atan futbolcunun (Uğur Demirok) yerine koydum. Rakip penaltıyı kaçırdı, arkadaşlarıma da 'Penaltıyı ben kullansam gol yapardım' dedim. Maç sonu 4 farklı futbolcudan forma istedim, hiçbiri vermedi' diye konuştu.
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'Alex benim idolüm. Gençlerbirliği altyapısından yetişen İrfan Can Kahveci'yi de çok izliyorum' diyen genç oyuncu, şu anda 16 yaşında İrfan Can'la aynı formayı terletiyor.
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Genç yıldız adayı, Gençlerbirliği'nin Beninli futbolcusu Stephane Sessegnon'a olan sevgisini de 'Hep onu izliyorum. Kendisiyle tanışma mutluluğunu yaşadım ve ondan '10 numara' olabilmenin sırlarını öğrendim' ifadeleriyle anlattı.
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