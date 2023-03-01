Omuz Omuz'a kampanyasına katılacak isimler belli oldu

Omuz Omuza kampanyası bu akşam başlıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve belN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, belN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayın gerçekleştireceği 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyası bugün başlayacak.
20.00 ile 01.00 saatleri arasında ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya başkanlar, futbolcular, teknik direktörler katılacak.