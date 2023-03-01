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Spor

Omuz Omuz'a kampanyasına katılacak isimler belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nin depremden etkilenenlere destek amacıyla düzenleyeceği 'Omuz Omuza' kampanyası bugün televizyonların ortak canlı yayınlarıyla başlıyor. 4 büyüklerden ve futbol camiasından canlı yayına katılacak olan isimler belli oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:09 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Omuz Omuza kampanyası bu akşam başlıyor.

Omuz Omuza kampanyası bu akşam başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve belN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, belN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayın gerçekleştireceği 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyası bugün başlayacak.


20.00 ile 01.00 saatleri arasında ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya başkanlar, futbolcular, teknik direktörler katılacak.


Katılacak isimler ise şöyle;

Beşiktaş
: Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Vincent Aboubakar, Atiba, Alexandru Maxim, Salih Uçan, Tayyip Talha Sanuç

Galatasara
y: Dursun Özbek, Okan Buruk, Fernando Muslera, Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Okan Kocuk

Fenerbahçe
: Ali Koç, Jorge Jesus, Altay Bayındır, Arda Güler, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş, Attila Szalai

Trabzonspor
: Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Trezeguet, Umut Bozok

Diğer taraftan, Fatih Terim, Arda Turan, Volkan Demirel ve Gökhan Zan da yardım gecesine katılacak.

#Omuz Omuza
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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Omuz Omuz'a kampanyasına katılacak isimler belli oldu
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