Omuz Omuz'a kampanyasına katılacak isimler belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nin depremden etkilenenlere destek amacıyla düzenleyeceği 'Omuz Omuza' kampanyası bugün televizyonların ortak canlı yayınlarıyla başlıyor. Hem ulusal hem de uluslararası futbol camiasından katılımın olacağı kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek