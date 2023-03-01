'Omuz Omuza' yardım kampanyasının internet sitesi yayına başladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi
"Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Katılımcılar, ayrıca DESTEK yazıp 8332'ye mesaj göndererek SMS ile bağış gönderilebilecek.
"Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyası, 15 Haziran'a kadar devam edecek.
Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak isteyenler için hesap bilgileri ise şöyle: