Önder Karaveli Süper Kupa hatırasını depremzedeler için sattı

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Önder Karaveli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.
Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, siyah-beyazlı takımın geçen sezon kazandığı Süper Kupa maçında giydiği eşofmanı depremzedeler için sattı. Karaveli'nin, Katar'da oynanan ve Beşiktaş'ın Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 yendiği maç sırasında kulübede giydiği eşofman üstüne, açık artırmada en yüksek fiyatı eski yöneticilerden Fırat Fidan verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Önder Karaveli, "Süper Kupa finalinde giydiğim Beşiktaş eşofmanıma en yüksek teklifi yöneticimiz Fırat Fidan verdi. Kendisine teşekkür ederim. Bu bağış Kahramanmaraş'da kurulacak olan Beşiktaş Çadır kent için kullanılacaktır. Güzel ülkemin güzel insanları iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
Önder Karaveli, bu satıştan elde edilen gelirin Kahramanmaraş'da kurulacak Beşiktaş Çadır kent için harcanacağını belirtti.