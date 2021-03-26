Önder Özen Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararını yorumladı: "Şaşkınlık geçirdim"

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayırılırken takım Emre Belözoğlu’na emanet edildi.
Sarı-lacivertli takımda yaşanan bu sürpriz gelişmeyi beIN Sports'ta değerlendiren Önder Özen, dikkati çeken yorumlarda bulundu. Özen'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle;
"Kendime sorular soruyorum"
- "Bu doğru mudur, değil midir? Eğer gerçekten yolların ayrılmasını gerektirecek kadar olumsuz bir durum varsa, 31. haftaya kadar beklenmeli miydi? Bir şaşkınlık geçirdim, o yüzden kendime sorular soruyorum."
"Teknik adamın performansını mı, teknik adamı seçen fikri mi sorgulamalıyız?"
- "Fenerbahçe, uzun yıllar, 2002'den sonra neredeyse hiçbir yıl, teknik direktörünü sezon devam ederken görevden almadı. Her teknik adam en azından sezonu tamamladı, görevden alınanlar da sezonu tamamladı. Geçtiğimiz sezon Ersun Yanal ayrılmıştı, daha sonra başka bir antrenör ekibi geldi, ondan önce Cocu görevden alınmıştı, 3 sezon üst üste teknik adam görevden alınıyor. Teknik adamın performansını mı, teknik adamı seçen fikri mi sorgulamalıyız?"
"Puan performansından ayrıldıysa, bunu doğru bulmam"
- "Kararı çok doğru bulduğum söyleyemem. Performans nedeniyle bu karar alındıysa, bu daha önce de yapılabilirdi. Puan performansı ayrı, oyun performansı ayrı. Puan performansından ayrıldıysa, bunu doğru bulmam.Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ya da ondan önceki sene ligin bitimine 10 hafta kala kaçıncı sıradaydı, bunlar sorulur. Oyun nedeniyle görevden alındıysa da geç kalınmış demektir."
Fenerbahçe’de Erol Bulut’un yardımcıları ile de yollar ayrıldı
❌Antrenör: Mehmet Yozgatlı
❌Kondisyoner: Pantelis
Pantelopoulos
❌Analizci: İbrahim Kemal Menderes
❌Danışman: Volkan Küçük pic.twitter.com/m70CUutiHG
Fenerbahçe’de Erol Bulut’un yardımcıları ile de yollar ayrıldı
"Fenerbahçe'nin oyunu değildi ama..."
- "Fenerbahçe'nin güçlü bir oyunu olduğunu düşünmedim. Bazı önemli maçları kazandı, bazı dönemeçleri hasarsız atlattı, bunlar doğru ama oyun, Fenerbahçe'nin genetik yatkınlığının olduğu, Fenerbahçe'yi tanımlayan bir oyun değildi. Fenerbahçe'nin oynayacağı oyun değildi ama ne olursa olsun ne sadece oyunla, ne sadece puan performansıyla verilmez bu kararlar. Hepsi birlikte değerlendirilir."
"Emre Belözoğlu'nun kararıysa başarısızlığa işaret eder"
- "Antrenör ekibini atayan ve kararları veren kişi Emre Belözoğlu'dur. Bu Emre'nin kararıysa, başarısızlığı işaret eder. Kendisine güvenip göreve getiren Emre Belözoğlu'dur. O değil, yönetim kuruluysa, Emre Belözoğlu sportif direktörlüğünün sorgulanmasını da tartışmaya açar."
Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yollarını ayırması ve Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmesinin ardından kim, ne dedi? pic.twitter.com/2mQNHY2mAM
Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yollarını ayırması ve Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmesinin ardından kim, ne dedi? pic.twitter.com/2mQNHY2mAM— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 25, 2021