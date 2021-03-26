Önder Özen Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararını yorumladı: "Şaşkınlık geçirdim"

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Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin açıklama: Yardıma hazırız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi. Karaismailoğlu, ''2 gündür trafik sağlanamıyor. Hatta şu anda Ümit Burnu'ndan rotalarını değiştiren gemiler var. Biz de tabii ki dünya ticaret hacmini etkileyen bir konu olduğu için bizim de çok güçlü ve mahir bir filomuz var. Biz de yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz'' dedi.