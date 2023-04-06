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Spor

Tadic haddini aştı: Orkun Kökçü'nün orucuyla dalga geçti

Sırp futbolcu Dusan Tadic, orucunu sahada açan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'ye aşağılayıcı bir harekette bulundu.

10:40 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tadic ile Orkun arasında yaşananlar

Tadic ile Orkun arasında yaşananlar

Hollanda Kupası yarı finalinde Feyenoord'un Ajax'ı konuk ettiği maçta iki takım kaptanları arasında gerginlik çıktı.


Ajax'ın Sırp oyuncusu Dusan Tadic ile Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü arasında yaşanan bir pozisyon sonrası tansiyon bir anda yükseldi. İki futbolcu kafa kafaya gelirken, Tadic'in eline ağzına götürerek maç içinde orucunu açan Orkun'u aşağılamaya çalıştığı görüldü.


Tadic'in bu çirkin hareketi sonrası iyice sinirlenen Orkun Kökçü, takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.


Dusan Tadic, daha önce de ülkemizde yaşanan deprem felaketi için hazırlanan özel pazubandı takmayı reddetmişti. Bu hareketinden dolayı Orkun Kökçü seremonide Sırp futbolcunun elini sıkmamıştı.


İşte o yaşananlar:









#Hollanda Kupası
#Orkun Kökçü
#Dusan Tadic
1 saat önce
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