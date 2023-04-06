Hollanda Kupası yarı finalinde Feyenoord'un Ajax'ı konuk ettiği maçta iki takım kaptanları arasında gerginlik çıktı.

Ajax'ın Sırp oyuncusu Dusan Tadic ile Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü arasında yaşanan bir pozisyon sonrası tansiyon bir anda yükseldi. İki futbolcu kafa kafaya gelirken, Tadic'in eline ağzına götürerek maç içinde orucunu açan Orkun'u aşağılamaya çalıştığı görüldü.

Tadic'in bu çirkin hareketi sonrası iyice sinirlenen Orkun Kökçü, takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.

Dusan Tadic, daha önce de ülkemizde yaşanan deprem felaketi için hazırlanan özel pazubandı takmayı reddetmişti. Bu hareketinden dolayı Orkun Kökçü seremonide Sırp futbolcunun elini sıkmamıştı.