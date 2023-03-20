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Spor

Orkun Kökçü Türk bayraklı pazubandı takmayı reddeden Tadic'e cevabı sahada verdi

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, depremzedelere destek için hazırlanan Türkiye ve Suriye bayraklarının yer aldığı pazubandı takmayı reddeden Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic'i görmezden geldi.

16:40 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Orkun Kökçü, Tadic'e gösterdiği tavırla Türk futbolseverlerden büyük takdir topladı.

Orkun Kökçü, Tadic'e gösterdiği tavırla Türk futbolseverlerden büyük takdir topladı.

Hollanda Ligi'nin lideri Feyenoord, en yakın takipçisi Ajax'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.


Feyenoord Kaptanı Orkun Kökçü'nün karşılaşmada Ajax Kaptanı Dusan Tadic'e tavrı dikkati çekti. Milli futbolcumuz hava atışı sonrası hakemlerle tokalaşırken, Sırp futbolcuyu ise görmezden geldi. Orkun'un Tadic ile tokalaşmaması sosyal medyada gündem oldu.


Hollanda'da tüm takım kaptanları, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için özel olarak hazırlanan pazubantlarla sahaya çıkmış, sadece Tadic bu uygulamaya katılmamıştı. Orkun'un bu sebeple Sırp oyuncuya tavır aldığı öğrenildi.




#Hollanda Ligi
#Feyenoord
#Ajax
1 saat önce
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