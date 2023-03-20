Orkun Kökçü Türk bayraklı pazubandı takmayı reddeden Tadic'e cevabı sahada verdi

Hollanda Ligi'nin lideri Feyenoord, en yakın takipçisi Ajax'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Feyenoord Kaptanı Orkun Kökçü'nün karşılaşmada Ajax Kaptanı Dusan Tadic'e tavrı dikkati çekti. Milli futbolcumuz hava atışı sonrası hakemlerle tokalaşırken, Sırp futbolcuyu ise görmezden geldi. Orkun'un Tadic ile tokalaşmaması sosyal medyada gündem oldu.

Hollanda'da tüm takım kaptanları, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için özel olarak hazırlanan pazubantlarla sahaya çıkmış, sadece Tadic bu uygulamaya katılmamıştı. Orkun'un bu sebeple Sırp oyuncuya tavır aldığı öğrenildi.