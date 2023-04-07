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Spor

Osimhen için iddialı sözler: Haaland'dan bile daha iyi

Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'i Lille'den Napoli'ye transfer eden temsilcilerden olan D'Amico, 24 yaşındaki oyuncunun dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

15:02 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Haaland bu sezon 42, Osimhen ise 25 gol kaydetti.

Haaland bu sezon 42, Osimhen ise 25 gol kaydetti.

Bu sezon İtalya Serie A'da Napoli formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Victor Osimhen'le ilgili menajer Andrea D'Amico'dan övgü dolu sözler geldi. 24 yaşındaki futbolcunun dünyanın en iyisi olduğunu belirten D'Amico, PSG iddialarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.


"Osimhen PSG'ye, Messi Miami'ye"

Andrea D'Amico, "Osimhen şu anda Haaland’dan bile daha iyi. Ön tarafta önemli bir oyuncuyu kaybedecek olan PSG için harika bir tercih olacak. Bence Messi Miami’ye gidecek ama bu sadece benim görüşüm" dedi.


Osimhen bu sezon 29 maç çıkıp 25 gol attı. D'Amico'nun Osimhen ile kıyasladığı Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ise 37 maçta 42 gol atma başarısı gösterdi.










#Victor Osimhen
#Napoli
#Lille
#Erling Haaland
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