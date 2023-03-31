|
Reklam
Reklam
Spor

Erling Haaland servet kazanacak: Yeni anlaşması dudak uçuklattı

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Nike ile imzaladığı sponsorluk anlaşması ile Manchester City'deki maaşından fazla kazanacak.

21:43 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Haaland yeni sponsporu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Haaland yeni sponsporu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Mancester City'nin yıldızı Erling Haaland sponsorluk için anlaşmasını yaptı. Yıldız oyuncu Adidas ve Puma'yı reddederek Nike ile sözleşme imzaladı.

Nike ile 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Haaland, Manchester City'de kazandığı maaştan fazlasını kazanacak.

İngiliz devinden yıllık 19.5 milyon Sterlin kazanan Norveçli golcü, yeni sponsorluk anlaşmasından yıllık 20 milyon Sterlin kazanacak.

Nike, Erling Haaland'ı "9'un yeni dönemi. Erling Haaland doğanın gücü. Hazır mısın?" mesajıyla duyurdu.

Rekorlar kırıyor

Erling Haaland bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan Lionel Messi ve Luiz Adriano'nun rekorunu egale etti. Yıldız oyuncu Devler Ligi'nde 25 maçta 30 gole ulaşan en genç futbolcu olurken, bunu en hızlı gerçekleştiren isim oldu. Haaland ayrıca Avrupa'da bu sezon en fazla hat-trick yapan oyuncu olmasının yanı sıra Manchester City tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu. Premier Lig'de 28 gole ulaşan Erling Haaland, City formasıyla ligde en çok gol atan futbolcu oldu.



#Erling Haaland
#Manchester City
#Premier Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.