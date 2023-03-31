Erling Haaland servet kazanacak: Yeni anlaşması dudak uçuklattı

Erling Haaland bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan Lionel Messi ve Luiz Adriano'nun rekorunu egale etti. Yıldız oyuncu Devler Ligi'nde 25 maçta 30 gole ulaşan en genç futbolcu olurken, bunu en hızlı gerçekleştiren isim oldu. Haaland ayrıca Avrupa'da bu sezon en fazla hat-trick yapan oyuncu olmasının yanı sıra Manchester City tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu. Premier Lig'de 28 gole ulaşan Erling Haaland, City formasıyla ligde en çok gol atan futbolcu oldu.