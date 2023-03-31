Erling Haaland servet kazanacak: Yeni anlaşması dudak uçuklattı

Haaland yeni sponsporu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Mancester City'nin yıldızı Erling Haaland sponsorluk için anlaşmasını yaptı. Yıldız oyuncu Adidas ve Puma'yı reddederek Nike ile sözleşme imzaladı.
Nike ile 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Haaland, Manchester City'de kazandığı maaştan fazlasını kazanacak.
İngiliz devinden yıllık 19.5 milyon Sterlin kazanan Norveçli golcü, yeni sponsorluk anlaşmasından yıllık 20 milyon Sterlin kazanacak.
Nike, Erling Haaland'ı "9'un yeni dönemi. Erling Haaland doğanın gücü. Hazır mısın?" mesajıyla duyurdu.
Rekorlar kırıyor
Erling Haaland bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan Lionel Messi ve Luiz Adriano'nun rekorunu egale etti. Yıldız oyuncu Devler Ligi'nde 25 maçta 30 gole ulaşan en genç futbolcu olurken, bunu en hızlı gerçekleştiren isim oldu. Haaland ayrıca Avrupa'da bu sezon en fazla hat-trick yapan oyuncu olmasının yanı sıra Manchester City tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu. Premier Lig'de 28 gole ulaşan Erling Haaland, City formasıyla ligde en çok gol atan futbolcu oldu.