Osman Çakmak'tan depremzede Zeynal'a: Seni milli takımda görmek istiyorum

Osman Çakmak, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu birer bacağını kaybeden Zeynal Abidin Delice ve Süleyman Özdemir'le Ankara'da tedavi gördükleri hastanede bir araya geldi.





Adıyaman'dan Ankara'ya yaralı olarak getirilen ve tedavisi burada yapılan Zeynal Abidin Delice'yle sohbet eden Çakmak, şunları ifade etti:





"Zeynal kardeşimin zaten Adıyaman'da amatör futbolculuk süreci vardı. Bizler de elimizden gelen neyse onu yapacağız. Empati kurarak, yaraları saracağız. Bu felaketten sonra ilk yüzümün gülüşü Zeynal'ın yanında oldu. Gerçekten hayatla barışık bir kardeşimiz. Bana, 'Adıyaman'da bir söz vardır; acıyorsa iyileşiyordur' dedi. Biz de rehabilitasyon ve psikolojik sürecine destek olacağız. Allah nasip ederse 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Zeynal'ı mili takımda görmek istiyorum. Benim en büyük arzum bu."





"Devletimizden Allah razı olsun"





Osman Çakmak'ın hediye ettiği milli takım formasını giyen Zeynal Abidin Delice ise "Devletimizden Allah razı olsun. Sağlık görevlilerinden başhekime kadar herkese teşekkür ederim. Her sorunu çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Osman hocam da sağ olsun, gelip destek oldu. Konuştuk, sohbet ettik. Hocamla bundan sonra inşallah sık sık görüşeceğiz" diye konuştu.





Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Zeynal, Nef Stadı'nda bir maç izlemek istediğini de sözlerine ekledi.





Engelli kardeşini korumak isterken enkaz altında kaldı





Osman Çakmak, daha sonra Malatya'da ikinci depreme araç içinde yakalanan ve enkazda kalarak bir bacağını kaybeden Süleyman Özdemir'le görüştü.





İkinci deprem sırasında araç içerisinde engelli kardeşiyle birlikte olduğunu anlatan Süleyman, "Birinci depremde kurtulmuştuk. İkinci depremde, araç içerisine ısınmaya geçtiğimizde sarsıntı hissettim. Aslında kaçabilirdim ama benim dünyalar güzeli bir kız kardeşim var, engelli. Ona bir şey olmasın diye, kendisine sarıldım. 7 katlı bina üzerimize yıkıldı. Kız kardeşime çok şükür bir şey olmadı ama ben sol bacağımı orada bıraktım. Buna da şükür, hayattayız ve devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Süleyman'ın iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu aktaran Osman Çakmak ise Vodafone Park'ta Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlatarak, "Birlikte Vodafone Park'ta maç da izleyeceğiz. Süleyman'ın özel bir kardeşi var. Onun için bedeninden bir parça feda ediyor. Güçlü bir yapısı ve karakteri var. Bu yaraları hep beraber saracağız" değerlendirmesinde bulundu.





Osman Çakmak, Süleyman Özdemir'le hatıra fotoğrafı çektirdi.





Koordinatör Başhekim Güngörer'den spor camiasına teşekkür





Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer, depremzedelere moral veren Osman Çakmak'a ve diğer spor adamlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:





"Öncelikle devletimize, milletimize geçmiş olsun. İlk günden beri birçok hastamızı buraya aldık. Zeynal Abidin Delice, hastanemize gelen ilk depremzedeydi. Geldiğinde bilinci kapalıydı, solunum makinesine bağlıydı ve kimliği yoktu. İsmi sistemde "Hasta 1" olarak kayıtlıydı. İkinci gün kendisini tekrar ziyaret ettik serviste. İsmini kimliğini öğrendik, durumu iyiydi, yakınlarına bilgi verdik. Hiç konuşmadı o gün. İlk söylediği şey 'Beni ayağa kaldırabilecek misiniz?' oldu. Benim de aklıma Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Osman Çakmak geldi. Kendisine bilgi verdik, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Hastamızı gördü, takımına, gönlüne kabul etti."





Dört büyük kulübün imzalı formalarını depremzedeler için gönderdiğini vurgulayan Güngörer, "Ortak dil şu anda 'Biz birlikte güçlüyüz'. Bunu da bu desteklerle ispatlamış olduk. Spor adamları her türlü desteği, sağ olsunlar hem bizzat buraya gelerek hem de görüntülü aramalarla verdiler. Fatih Terim'e ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Hepsi hastalarımızla ilgilendiler" ifadelerini kullandı.











