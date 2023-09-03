Osman Özköylü'den Fredrik Midtsjö itirafı: Odası bile hazırdı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, "Yeni bir takımız ve başlarda bu tarz sıkıntılar yaşayacağımızı biliyorduk" dedi.





Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, milli maçlar dolayısıyla lige verilecek arada transfer yapabileceklerini söyledi.





İkinci yarıda oynadıkları oyunla galibiyeti hak ettiklerini belirten Özköylü, "Geçen her hafta takımım hem taktiksel hem de fiziksel olarak üzerine koyuyor. İki takım da dengeli oynadı. İkinci yarı oyuna daha fazla hakim olduk. Kaybetmemiş olmak güzel çünkü son dakikada da olsa golü bulduk. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele etti" diye konuştu.





"Milli takım arasında çalışmalarımız olacak"





"Her maçta ve antrenmanda daha fazla gelişiyoruz" diyen Özköylü, "Kasımpaşa, Beşiktaş ve bugünkü maçta alınan puanlar bizim için çok kıymetli. Yeni bir takımız ve başlarda bu tarz sıkıntılar yaşayacağımızı biliyorduk. Milli takım arasında çalışmalarımız olacak. Yeni oyuncular da milli arada takımımıza katılabilir. Daha da iyi olacağız ve bu son 3 maçtaki performansımız bunun göstergesi" ifadelerini kullandı.





"Kadro kalitesini mutlaka arttırmamız lazım"





Mutlaka transfer yapmaları gerektiğini vurgulayan Özköylü, "Özellikle hücum bölgesi için oyuncu alma düşüncemiz var. Belki orta sahaya da takviye yapacağız. Kadro kalitesini mutlaka arttırmamız lazım. Bugün final paslarında eksiktik ve Romero da gününde değildi. Bu yüzden ön taraftan beklediğimizi maçta alamadık. İlk 4-5 haftalık süreçte bu tarz sıkıntılar yaşayacağımızı biliyorduk. Yeni takım olmamıza rağmen bu 3 haftada iyi oynadığımızı düşünüyorum" diye görüş belirtti.





Fredrik Midtsjö'nün transferiyle de ilgili konuşan Özköylü, şunları kaydetti:





"Biz oyuncunun geleceğini düşündük fakat farklı bir gelişme oldu. Kendisinin tesisteki odasını bile hazırlamıştık. Antrenmanlara da katılmasını bekliyorduk. Anlaşmazlık çıktı mı bilmiyorum ama gerekirse farklı alternatiflere bakacağız."















