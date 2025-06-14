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Osman Sungur yeniden Gençlerbirliği başkanı seçildi

Osman Sungur yeniden Gençlerbirliği başkanı seçildi

20:3114/06/2025, Cumartesi
DHA
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Osman Sungur yeniden Gençlerbirliği başkanı seçildi
Osman Sungur yeniden Gençlerbirliği başkanı seçildi

Gençlerbirliği 35’inci Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Osman Sungur 649 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Başkent ekibinin 35’inci olağan genel kurul toplantısı Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda, Gençlerbirliği’nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Genel kurul toplantısına 950 delegenin 932’si katılım gösterdi. Mevcut başkan Osman Sungur’un rakipleri Murat Şamil Şen ve Arif Ölmez adaylıktan çekilerek liste birleştirdi ve Nilüfer Bircan'ı aday gösterdi. Kullanılan oyların 649’unu alan mevcut başkan Osman Sungur, yeniden kırmızı-siyahlı kulübün başkanı oldu. Diğer aday Nilüfer Bircan ise 274 oy aldı. Genel kurulda 9 oy geçersiz sayıldı.


Seçim sonuçlarının ardından zafer konuşmasını gerçekleştiren Osman Sungur, "Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bizim yolumuz belli, çok iyi bir kadroyuz. Çok iyi bir ekibiz. Hocamız hakkında haberler çıkıyor ama hocamızla sözleşmemiz var. İyi bir kadromuz var. Bir aileyiz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

#Osman Sungur
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