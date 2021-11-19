Owusu'yu yakan paylaşım: Ankaragücü cezaya isyan etti

Ekonomi

'Tamamını sattık': Dünyadan talep artıyor bu yıl rekor ciro olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bor ihracatı açısından 2021 yılını rekorla kapatmayı planladıklarını belirterek "2,6 milyon ton civarında üretimimizin tamamı satılmış vaziyette. 1 milyar doları aşan da ciromuz olacak, ki bu geçmişle kıyaslandığında çok ciddi bir başarı." dedi.