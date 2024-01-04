İspanya La Liga 19. haftasında Real Madrid evinde Mallorca’yı konuk etti. Arda Güler’in de kadroda yer aldığı maçta Real Madrid rakibini Antonio Rüdiger’in attığı golle 1-0 mağlup etti. Madrid bu sonuçla 48 puana yükselerek averajla liderliğini korudu. Real Madrid - Mallorca maç özeti ve golleri haberimizde.