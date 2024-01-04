Real Madrid, ligin 19. haftasında sahasında konuk ettiği Mallorca'yı 1-0 yenid. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Madrid'e galibiyeti getiren golü Antonio Rüdiger attı.
Lider Real Madrid bu sonuçla puanını 48'e yükseltirken, Mallorca ise 18 puanla 14. sırada kaldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçtan önce yaptığı açıklamada sakatlığı geçen Arda Güler'e süre verebileceğini açıklamıştı. Kadroda yer alan milli futbolcu maçta forma giyemedi.
İtalyan çalıştırıcının 86. dakikada son değişiklik haklarını kullanmasıyla ısınma yeleğini çıkaran Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tokalaştı ve morali bozuk bir şekilde yedek kulübesindeki yerine oturdu.
Ancelotti, maçın ardından yaptığı açıklamada, Arda'nın çok genç olduğunu belirten Ancelott, "O Real Madrid'in geleceği, yakında süre alacak" diye konuştu.