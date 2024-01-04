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Spor

Arda Güler'in dikkat çeken görüntüsü

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Mallorca'ya karşı oynatabileceğini söylediği Arda Güler'e maçta süre vermedi. Milli futbolcunun oyuna giremeyeceğini anladığı anlardaki görüntüsü dikkati çekti.

11:30 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:32 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arda Güler uzun süre ısındı ancak maça giremedi.
Arda Güler uzun süre ısındı ancak maça giremedi.

Real Madrid, ligin 19. haftasında sahasında konuk ettiği Mallorca'yı 1-0 yenid. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Madrid'e galibiyeti getiren golü Antonio Rüdiger attı.


Lider Real Madrid bu sonuçla puanını 48'e yükseltirken, Mallorca ise 18 puanla 14. sırada kaldı.




Arda Güler'in morali bozuldu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçtan önce yaptığı açıklamada sakatlığı geçen Arda Güler'e süre verebileceğini açıklamıştı. Kadroda yer alan milli futbolcu maçta forma giyemedi.


İtalyan çalıştırıcının 86. dakikada son değişiklik haklarını kullanmasıyla ısınma yeleğini çıkaran Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tokalaştı ve morali bozuk bir şekilde yedek kulübesindeki yerine oturdu.


"Yakında süre alacak"

Ancelotti, maçın ardından yaptığı açıklamada, Arda'nın çok genç olduğunu belirten Ancelott, "O Real Madrid'in geleceği, yakında süre alacak" diye konuştu.






#Real Madrid
#Arda Güler
#Carlo Ancelotti
42 dakika önce
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