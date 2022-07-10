Ozan Kabak'a ayrılık yolu gözüktü

Milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın Almanya’daki geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz sezon Bundesliga’ya dönen Schalke 04’te Ozan Kabak ve Amine Harit ikilisi gözden çıkarıldı.

Ayrılık kararı alındı

Almanya’nın ünlü Bild gazetesinde çıkan habere göre, 7 Temmuz günü takıma dönen iki oyuncuya da kulüp bulmaları yönünde bildiri yapıldı. Yine haberde, “Schalke 04 maaş yükünü azaltmak için iki oyuncudan da vazgeçti” ifadesi yer aldı. Ozan Kabak ve Amine Harit, teknik direktör Frank Kramer ile tanıştılar ancak sportif direktör Rouven Schröder, iki oyuncuya da kulüpte geleceklerinin olmadığını bildirdi.

22 yaşındaki Ozan Kabak, son iki sezonda, önce Liverpool, ardından da Norwich City’ye kiralanmıştı. Milli oyuncu geçtiğimiz sezon Norwich formasıyla 13 maçta mücadele etti.