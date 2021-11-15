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Ozan Kabak'ın yeni teknik direktörü belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Aston Villa'dan ayrılan teknik direktör Dean Smith ile anlaştı.

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Haber Merkezi AA
Ozan Kabakın yeni teknik direktörü belli oldu
Ozan Kabak, Norwich City formasıyla 6 maça çıktı.

Norwich City'den yapılan açıklamada, 50 yaşındaki teknik direktör Dean Smith ile iki buçuk yıllık sözleşmeye imza atıldığı, yardımcılığını ise bir dönem Leicester City'yi çalıştıran Craig Shakespeare'in üstleneceği belirtildi.

Bu sezon Premier Lig'de 11 maçta tek galibiyeti bulunan ve 5 puanla son sırada yer alan milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Norwich City, Alman çalıştırıcı Daniel Farke ile yollarını 10 gün önce ayırmıştı.

Aston Villa'yı 2018-2019 sezonunda Championship'ten Premier Lig'e çıkaran ve kulüp rekoru 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Dean Smith, bu sezon ise ligde üst üste 5 yenilgi yaşanmasının ardından takımdan gönderilmişti.

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Norwich City FC (@norwichcityfc)'in paylaştığı bir gönderi

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