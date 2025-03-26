Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı'nda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sona erdi

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı'nda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sona erdi

15:3226/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Özel Sporcular Avrupa Atletizm Şampiyonası Helsinki'de düzenlenecek.
Özel Sporcular Avrupa Atletizm Şampiyonası Helsinki'de düzenlenecek.

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, 29-30 Mart tarihlerinde Helsinki'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi milliler, son idmanını Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan milli takım, yarın organizasyonun yapılacağı Helsinki kentine hareket edecek.


Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin, Muhammet Atıcı, Reyhan Taşdelen, Eda Yıldırım, Edanur Akın, Doğukan Bostancı, Mustafa Yıldırım, Emir Yağız Salcı, Mehmet Emin Eğilmez, Muhammet Arif Çenesiz, Elif Bayrak.

#atletizm
#Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı
#Özel Sporcular Avrupa Atletizm Şampiyonası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nuri Aslan kimdir? İBB Başkanvekili seçilen Nuri Aslan nereli hangi partiden?