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Özer Hurmacı: "Geri dönmem gerekiyordu"

Geçen sezon Mart ayında futbolu bıraktıktan sonra geçtiğimiz günlerde tekrar sahalara Bursaspor ile anlaşarak inen Özer Hurmacı, transferi konusunda konuştu. Açıklamanın tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Özer Hurmacı futbola dönüşü hakkında konuştu: Bursaspor arması her zaman kazanmaya oynar
Özer Hurmacı, Bursaspor formasıyla çıktığı 45 maçta 6 gol atıp, 4 de asist kaydetmişti.

Bursaspor formasıyla tekrar futbol hayatına adım atan Özer Hurmacı, “Bursaspor için futbola geri dönmem gerekiyordu o yüzden de buradayım. Takımla birlikte 8 gündür antrenman yapıyorum. Bursaspor’a tekrardan geri döndüğüm için mutluyum. Teknik direktör olmak için çalışırken tekrardan futbolcu pozisyonuna döndüm" dedi.

"Teknik direktör olmaya çalışırken"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki futbolcu, "Bursaspor için futbola geri dönmem gerekiyordu o yüzden de buradayım. Takımla birlikte 8 gündür antrenman yapıyorum. Bursaspor’a tekrardan geri döndüğüm için mutluyum. Teknik direktör olmak için çalışırken tekrardan futbolcu pozisyonuna döndüm. Burada diğer arkadaşlarımla birlikte takıma katkı vermek için, arkadaşlarıma pozitif enerji vermek için buradayım. Belki de takımdaki genç kardeşlerimizin enerjisi ile birlikte daha iyi olabiliriz. Bunun için ’Bismillahirrahmanirrahim’ dedik ve işe başladık" dedi.
"Bursaspor arması her zaman kazanmaya oynar"

36 yaşındaki futbolcu, "Ben Bursaspor’da iken 2 sene boyunca Süper Lig’e çıkmak için uğraştık. Takımdan 1 sene ayrı kaldım, maalesef takımımız bir alt lige düştü. Şimdi ise 2. Lig’de alt sıralarda yer alan bir takımız ama tekrardan yukarılara çıkmak için mücadele vereceğiz. Hiç bir zaman küme düşmeme mücadelesi veren bir futbolcu olmadım. Bursaspor arması her zaman kazanmaya oynar. Bu iş biraz vizyon ve görüş işidir, Bursaspor’un vizyonu da daima zirvedir .Bursaspor daima zirveye oynamalıdır, biz bunu her zaman böyle bildik ve böyle yapmaya çalıştık, bundan sonra da böyle olacak. Diğer arkadaşlarımızla birlikte tekrardan zirveye oynamak için mücadele edeceğiz. Şu anda bulunduğumuz durum kimseyi aldatmasın, gelecekte inşallah daha iyi durumda olacağız" şeklinde konuştu.
"Futbol bir takım oyunudur, yaşa bakmaz"

Önceki transfer yasağından da bahseden Hurmacı, "O dönemdeki genç kardeşlerimizden bir çoğu daha gelişimini tamamlamadan ve değerini bulmadan takımdan ayrıldılar. Şimdiki jenerasyonumuzda aynı şekilde bir gelişim süreci içindeler. Bursaspor formasının büyüklüğünü, taraftarımızın beklentisini karşılamakta zorluk çekiyorlar. Bu arkadaşlarımızda kendilerini oynayarak geliştirecekler. Bu konuda sabırlı olmalıyız. Bu gençlerimiz gerçekten çok istekli ve çok yetenekli zaten Bursaspor altyapısı daima iyi oyuncular çıkartıyor ama buradaki sorun altyapıdan çıkan futbolcu kardeşlerimizin daha gelişimini tamamlamadan Bursaspor’dan ayrılmaları. Gönül ister ki buradan yetişen kardeşlerimizin burada kalıp Bursaspor’un başarısı için mücadele etmesidir. İnşallah bu jenerasyon bunu bu şekilde yaparak başaracaktır. Genç kardeşlerimizin yaşı biraz daha küçük ama futbol bir takım oyunudur, yaşa bakmaz sahaya çıktığında inanan ve mücadele eden kazanır. Bursaspor’un şu andaki pozisyonu nasıl aldatıcıysa genç kardeşlerimizin yaşındaki sayılarda aynı şekilde aldatıcıdır” ifadelerini kullandı.

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