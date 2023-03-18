Süper Lig'de 26. hafta maçları bugün de devam ediyor. Saat 16.00 seansında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.





Ev sahibi dakika 33'te Badou Ndiaye'nin asistinde Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı biterken bu sefer de sahneye Cherif Ndiaye çıktı ve 45+2'de farkı ikiye çıkarttı.





İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, 59. dakikada Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'nin kullandığı penaltı fırsatından yararlanamadı. Antalyaspor'da kaleci Helton Leite hem penaltıyı hem de dönen topta çekilen şutu çıkarttı. Maç 2-0 tamamlandı.





Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 45 yaparak maç fazlasıyla 4. sırada yer buldu. Antalyaspor ise 28 puanda 10. sırada kaldı.





Adana Demirspor-Antalyaspor 2-0 maç özeti











