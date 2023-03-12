Ali Sowe, bu sezon Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti.
Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi maçı 2-0 kazandı.
Dakika 18'de Zahid'in asistinde Ali Sowe ile öne geçen ev sahibi, ikinci yarıda Alanyaspor'un savunmada yaptığı hatada Joao Milson skoru 2-0'a getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, Ömer Erdoğan ayrılığından sonra takımı çalıştıran Sedat Ağçay ile ikinci maçta ilk galibiyetini alarak puanını 25 yaparak 13. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 28 puanda 11. sırada kaldı.