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Spor

ÖZET | Ankaragücü-Alanyaspor: 2-0

Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:33 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ali Sowe, bu sezon Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti.

Ali Sowe, bu sezon Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti.

Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi maçı 2-0 kazandı.


Dakika 18'de Zahid'in asistinde Ali Sowe ile öne geçen ev sahibi, ikinci yarıda Alanyaspor'un savunmada yaptığı hatada Joao Milson skoru 2-0'a getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.


Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, Ömer Erdoğan ayrılığından sonra takımı çalıştıran Sedat Ağçay ile ikinci maçta ilk galibiyetini alarak puanını 25 yaparak 13. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 28 puanda 11. sırada kaldı.


Ankaragücü-Alanyaspor 2-0 maç özeti izle




#Süper Lig
#Ankaragücü
#Alanyaspor
#Maç Özeti
1 saat önce
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ÖZET | Ankaragücü-Alanyaspor: 2-0
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