ÖZET | Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Trendyol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bitexen Antalyaspor ve Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarıda sessizliği konuk takım bozdu. 60'ta Sokol Cihalleshi, penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi. Ev sahibi Antalyaspor 87'de Güray Vural ile skora denge getirdi.

Bitexen Antalyaspor ligdeki ilk puanıyla tanışırken, Tümosan Konyaspor ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı ve puanını 2 yaptı.