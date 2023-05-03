Martin Odegaard, bu sezon 33 maçta 14 gol atarken 8 de asist yaptı.
İngiltere Premier Lig'ın 34. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Chelsea'yi 3-1 yendi.
Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Martin Odegaard'ın 18 ve 31, Gabriel Jesus'un 34. dakikada attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Chelsea'nin golünü 65. dakikada Noni Madueke kaydetti.
Ligde 4 hafta sonra kazanarak puanını 78 yapan Arsenal, iki maç eksiği bulunan Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yerleşti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Chelsea ise 39 puanla 12. sırada yer aldı.