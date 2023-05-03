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Spor

ÖZET | Arsenal-Chelsea: 3-1

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal sahasında Chelsea'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında haftayı kazançlı kapattı. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:41 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Martin Odegaard, bu sezon 33 maçta 14 gol atarken 8 de asist yaptı.

Martin Odegaard, bu sezon 33 maçta 14 gol atarken 8 de asist yaptı.

İngiltere Premier Lig'ın 34. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Chelsea'yi 3-1 yendi.


Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Martin Odegaard'ın 18 ve 31, Gabriel Jesus'un 34. dakikada attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Chelsea'nin golünü 65. dakikada Noni Madueke kaydetti.


Ligde 4 hafta sonra kazanarak puanını 78 yapan Arsenal, iki maç eksiği bulunan Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yerleşti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Chelsea ise 39 puanla 12. sırada yer aldı.


Arsenal-Chelsea 3-1 maç özeti




#Premier Lig
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#3-1
#Maç Özeti
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