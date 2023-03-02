Bukayo Saka bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol 9 asistlik katkıda bulundu.
Premier Lig'ın 7. hafta erteleme maçında Arsenal, sahasında Everton'ı konuk etti. Emirates Stadyumu'nda 60.213 seyircinin önünde oynanan karşılaşmayı Arsenal 4-0 kazanarak liderliğini perçinledi.
Ev sahibi, Bukayo Saka'nın 40, Martinelli'nin 45+1 ve 80, Odegaard'ın 71. dakikadaki golleriyle art arda 3. galibiyetini aldı. Puanını 60'a çıkaran Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana yükseltti. Everton ise 21 puanda kaldı.