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Spor

ÖZET | Arsenal-Everton: 4-0

İngiltere Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Arsenal, Everton'ı 4-0 yendi. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:42 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Bukayo Saka bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol 9 asistlik katkıda bulundu.

Bukayo Saka bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol 9 asistlik katkıda bulundu.

Premier Lig'ın 7. hafta erteleme maçında Arsenal, sahasında Everton'ı konuk etti. Emirates Stadyumu'nda 60.213 seyircinin önünde oynanan karşılaşmayı Arsenal 4-0 kazanarak liderliğini perçinledi.


Ev sahibi, Bukayo Saka'nın 40, Martinelli'nin 45+1 ve 80, Odegaard'ın 71. dakikadaki golleriyle art arda 3. galibiyetini aldı. Puanını 60'a çıkaran Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana yükseltti. Everton ise 21 puanda kaldı.


Arsenal-Everton 4-0 maç özeti



#Arsenal
#İngiltere Premier Lig
#Liverpool
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ÖZET | Arsenal-Everton: 4-0
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