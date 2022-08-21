MAÇ SONUCU | Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük: Golleri kim attı?

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Karagümrük maçının kaç kaç bittiğini ve gollerin kimin attığını araştırmaya başladı. Futbol severler ayrıca, Beşiktaş Karagümrük maçının 'geniş özetini' izlemeye başladı. Kullanıcıların araştırdığı tüm detaylar haberimizde.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Weghorst, N'Koudou, Jackson Muleka ve Rosier kaydetti. Konuk ekip Karagümrük'ün tek golünü ise Diagne attı. Maçın özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Beşiktaş, önümüzdeki hafta yine evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Karagümrük de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ligin yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

REKLAM

Beşiktaş - Karagümrük özet izle

8. dakikada Beşiktaş gole yaklaşıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Berkay Vardar'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkten Romain Saiss'in kafayla indirdiği topu önünde bulan Wout Weghorst'un gelişine yaptığı vuruşta top sağ kale direğinden geri geliyor.

10. dakikada yine Beşiktaş, gole yaklaşıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Salih Uçan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Jackson Muleka'nın vuruşunda top bir kez daha sağ kale direğinden geri geliyor.

11. dakikada Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Salih Uçan'ın gelişine yaptığı vuruşta, Emiliano Viviano'yu geçerek kaleye yönelen topu son anda Caner Erkin uzaklaştırmayı başarıyor.

17. dakikada Beşiktaş, Wout Weghorst'un golü ile maçta öne geçiyor. Valentin Rosier'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Wout Weghorst, kale önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Emiliano Viviano'nun yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor. 1-0

34. dakikada Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Salih Uçan'ın şık pasıyla ceza alanında topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou, topu düzelterek sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Emiliano Viviano'nun yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor. 2-0

İlk yarı sonucu: Hakem Arda Kardeşler ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

Hakem Arda Kardeşler ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor. 50. dakikada Beşiktaş, Jackson Muleka'nın golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Jackson Muleka, ön direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Emiliano Viviano'nun yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor. 3-0

53. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'nin golü ile maçta farkı ikiye indiriyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mbaye Diagne, kale önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor. 3-1

58. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun, Wout Weghorst ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

64. dakikada Jackson Muleka'nın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Wout Weghorst'un vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ancak sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

67. dakikada Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Salih Uçan, topla birlikte ilerleyen Fabio Borini'ye müdahalede bulununca hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

79. dakikada Magomed Ozdoev'in pasıyla topla buluşan Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Salih Uçan'dan geri geliyor.

90. dakikada Beşiktaş, Valentin Rosier'in golü ile maçta farkı tekrar üçe çıkarıyor. 4-1

Maç sonucu: Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü Weghorst, N'Koudou, Muleka ve Rosier'in golüyle 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş - Karagümrük maç özeti izle: Golleri kim attı?

Beşiktaş - Karagümrük maçının geniş özetini bu bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.



