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Borussia Dortmund, 2 maçlık mağlubiyetin ardından kazanarak nefes aldı.
Almanya Bundesliga'nın 16. haftası gollü şekilde devam etti. Bu sezon ligde istediği gibi gidemeyen Borussia Dortmund, Sıgnal Iduna Park'ta ligde zor günler geçiren Augsburg'u 7 gollük maçta 4-3 mağlup etti.
İlk yarıda 4 golün atıldığı maçta ev sahibi 29. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip cevabı 40'da Maier ile verdi. 42'de Schlotterbeck'in Dortmund'u tekrar öne geçiren golü gelse de ilk yarıda son sözü 45+1'de Emir Demirovic söyledi ve devre 2-2 tamamlandı.
İkinci yarıda sessizlik, 4 dakikada atılan üç golle bozuldu. Bynoe-Gittens 75. dakikada ev sahibini 3-2 öne geçiren golüne konuk ekipte 76'da Colina 3-3 yaparak cevap verirken maçtaki son sözü 78. dakikada Reyna ile Borussia Dortmund söyledi ve maç 4-3 bitti.