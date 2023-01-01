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Spor

ÖZET | Borussia Dortmund-Augsburg: 4-3

Bundesliga'nın 16. haftası gollü maçlara sahne olmaya devam etti. Cumartesi günü 6 maçta atılan 27 golden sonra Borussia Dortmund sahasında Augsburg'u 4-3 mağlup etti. Bu maçın özetine ve gollerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

9:52 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Borussia Dortmund, 2 maçlık mağlubiyetin ardından kazanarak nefes aldı.

Borussia Dortmund, 2 maçlık mağlubiyetin ardından kazanarak nefes aldı.

Almanya Bundesliga'nın 16. haftası gollü şekilde devam etti. Bu sezon ligde istediği gibi gidemeyen Borussia Dortmund, Sıgnal Iduna Park'ta ligde zor günler geçiren Augsburg'u 7 gollük maçta 4-3 mağlup etti.


İlk yarıda 4 golün atıldığı maçta ev sahibi 29. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip cevabı 40'da Maier ile verdi. 42'de Schlotterbeck'in Dortmund'u tekrar öne geçiren golü gelse de ilk yarıda son sözü 45+1'de Emir Demirovic söyledi ve devre 2-2 tamamlandı.


İkinci yarıda sessizlik, 4 dakikada atılan üç golle bozuldu. Bynoe-Gittens 75. dakikada ev sahibini 3-2 öne geçiren golüne konuk ekipte 76'da Colina 3-3 yaparak cevap verirken maçtaki son sözü 78. dakikada Reyna ile Borussia Dortmund söyledi ve maç 4-3 bitti.


  • Bu sonuçla birlikte Dortmund puanını 28'e çıkartarak 6. sırada yerini alırken, Augsburg 15 puanla 15. sırada kaldı.

Yakalandığı kanser hastalığını yenerek tekrar takıma dönen Haller, oyuna 62. dakikada dahil olarak bu sezon ilk kez bir resmi maçta süre aldı.

Borussia Dortmund-Augsburg maç özeti izle






#Borussia Dortmund
#Augsburg
#Bundesliga
2 saat önce
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ÖZET | Borussia Dortmund-Augsburg: 4-3
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