İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Atalanta ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 15 puanı silinen Juventus, 23 puana yükseldi. Atalanta ise puanını 35 yaptı. Ayrıca Atalanta forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, karşılaşmanın 15. dakikasında oyuna dahil oldu. Juventus-Atalanta maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.