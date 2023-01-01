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Spor
Manchester United 5 maç sonra puan kaybetti
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
9:33 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Golün ardından Bruno Fernandes ile Wout Weghorst.

Golün ardından Bruno Fernandes ile Wout Weghorst.

Premier Lig'de Manchester United, 5 maç sonra puan kaybetti. Selhurst Park'ta oynanan maçta ilk yarıda Manchester ekibi, 43. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle 1-0 önde kapadı.


Crystal Palace'ın genç orta saha oyuncusu Michael Olise, 90+1. dakikada attığı frikik golüyle maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.


Manchester United, ligde 5 maç sonra ilk kez puan kaybetti. Başkent temsilcisi ise Chelsea ve Tottenham mağlubiyetlerinin ardından haftayı bir puanla kapadı. Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçta yerini 69. dakikada Scott McTominay'ya bıraktı.


Crystal Palace-Manchester United maç özeti






#Crystal Palace
#İngiltere Premier Lig
#Manchester United
34 dakika önce
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Manchester United 5 maç sonra puan kaybetti
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