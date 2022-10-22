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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 1-0 Başakşehir

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 40 bini aşkın taraftarın önünde ağırladığı Başakşehir'i 85. dakikada Rossi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Nefes kesen maçın özet görüntülerini ve Rossi'nin kaydettiği harika golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET: Fenerbahçe 1-0 Başakşehir: Diego Rossi gol izle
Fenerbahçe 1-0 Başakşehir

Süper Lig’in 11. haftasında, ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe, ligin en az gol yiyen ekibi Başakşehir’i Kadıköy’de konuk etti. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası her iki takımın birbirini tartmasıyla geçti. Orta alanda Biglia ve Berkay’a karşılık sarı lacivertliler İsmail Yüksek ve Crespo ile sertlik sağladı. Fenerbahçe’nin ön alan presini arttırdığı dakikalarda topu kapan Başakşehir, Betrand Traore ile kontra atağa çıktı. Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonunda 19. dakikada karşı karşıya pozisyonda Traore’nin şutu üstten dışarı gitti. Fenerbahçe’nin ön alan presine, Başakşehir de aynı şekilde cevap verirken 30. dakika itibarıyla Fenerbahçe maça ağırlığını koydu. Lincoln Henrique’nin sol kanattan ortasında topun Ömer Ali Şahiner’in eline temas ettiği gerekçesiyle sarı lacivertli futbolcular penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ‘devam’ kararı verdi. Ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe’de önce İrfan Can kaleyi yokladı. Ardından Batshuayi ve Valencia’nin kafa vuruşları kornere gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir’de Traore’nin şutu üstten dışarı gitti. Karşılaşmanın son bölümleri sık sık durdu ve orta sahalar hızlı geçildi. Oyuna sonradan dahil olan Diego Rossi'nin 84. dakikada uzaktan kaydettiği harika golle birlikte 1-0 öne geçen Fenerbahçe, maçta başka gol sesi çıkmayınca 3 puanı hanesine yazdırarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe - Başakşehir maçının özet görüntülerini buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.
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