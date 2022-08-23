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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor: Golleri kim attı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin gollerini Valencia (2), Zajc ve Alioski attı. Kıyasıya rekabet içerisinde tamamlanan Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının özet görüntülerini detaylardan izleyebilirsiniz. Fenerbahçe'nin gollerini izle. Fenerbahçe Adana Demirspor geniş özet izle. Fenerbahçe Adana Demirspor özet görüntüler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET: Fenerbahçe Adana Demirspor beIN Sports özet izle, Fenerbahçe özet izle: Golleri kim attı?
Enner Valencia, Adana Demirspor maçında attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar;

15. dakikada sol tarafta topla buluşan Ferdi’nin ortasında Arao’nun kafa vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

17.dakikada Emre Mor seri çalımlarla ilerledikten sonra Enner Valencia’yı topla buluşturdu. Valencia topa vurmaya çalışırken Rodrigues’in müdahalesi ile yer kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Abdulkadir Bitigen, VAR’ın uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0

41. dakikada Adana Demirsporlu futbolcular kendi yarı sahasından çıkarken topu kaptırdı. Araya giren Serdar Dursun’a çarpan top, Valencia’nın önünde kaldı. Hızla rakip kaleye ilerleyen Enner Valencia, kaleci Ertaç’ı da çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakem Abdulkadir Bitigen'in düdüğüyle ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.

47. dakikada Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle skoru 3-0 yapıyor. Serdar Dursun'un sağ çaprazdan çektiği şutta top savunmaya çarpıyor ve ceza alanı sol çaprazına açılıyor. Lincoln Henrique'nin bekletmeden çevirdiği topa Miha Zajc, penaltı noktasının gerisinden vuruşunu yapıyor ve üst direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor.

56. dakikada Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indiriyor. Younes Belhanda, sağ ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor.

66. dakikada Adana Demirspor, Artem Dzyuba'nın golüyle farkı 1'e iniyor. Attila Szalai'nin ceza alanı içinde kafayla uzaklaştırmak istediği top sol tarafa geliyor. Henry Onyekuru, Willian Arao'dan önce araya girerek topu kaleci Altay Bayındır'ın üzerinden aşırtıyor. Artem Dzyuba kale çizgisi üzerinde son dokunuşu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

84. dakikada Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin golüyle skoru 4-2 yapıyor. Diego Rossi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Ezgjan Alioski'ye geliyor. Ezgjan Alioski, ceza alanı sol çaprazından harika vuruyor ve topu kaleci Ertaç Özbir'in uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturuyor.

Hakem Abdulkadir Bitigen maçı bitiren son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor'u sahasında 4-2 mağlup ediyor. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltiyor ve averajla liderliğe yükseliyor. Adana Demirspor ise 6 puanda kalıyor.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maç özeti beIN Sports izle

Fenerbahçe - Adana Demirspor maç özetini izlemek için tıklayınız.
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