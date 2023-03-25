Kylian Mbappe, Fransa milli takımında 38. golünü kaydetti.
UEFA Euro 2024 Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında maçlar başladı. B grubu ilk karşılaşmasında Fransa, Hollanda'yı konuk etti.
Stade de France Stadyumu'nda ev sahibi, Van Gaal'in ardından göreve gelen Ronald Koeman'ın takımı Hollanda'yı 4-0 mağlup etti.
Maça çok hızlı giriş yapan Portakallar, 2. dakikada Antonie Griezmann, 8. dakikada Dayot Upemacano ile skoru bir anda 2-0'a getirdi. 21. dakikada da sahneye Horozların süper yıldızı Kylian Mbappe çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı.
İlk yarı bu sonuçla biterken, maçtaki son sözü yine Mbappe söyledi ve 88. dakikada skoru 4-0 yaptı. Portakallar uzatmalarda 90+5'te Depay'ın kullandığı penaltıdan yararlanamadı ve skora razı geldi.