Stade de France Stadyumu'nda ev sahibi, Van Gaal'in ardından göreve gelen Ronald Koeman'ın takımı Hollanda'yı 4-0 mağlup etti.

Maça çok hızlı giriş yapan Portakallar, 2. dakikada Antonie Griezmann, 8. dakikada Dayot Upemacano ile skoru bir anda 2-0'a getirdi. 21. dakikada da sahneye Horozların süper yıldızı Kylian Mbappe çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı.