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Spor

ÖZET | Fransa-Hollanda: 4-0

UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri B grubu ilk karşılaşmasında Fransa, sahasında Hollanda'yı 4-0 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:24 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kylian Mbappe, Fransa milli takımında 38. golünü kaydetti.

Kylian Mbappe, Fransa milli takımında 38. golünü kaydetti.

UEFA Euro 2024 Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında maçlar başladı. B grubu ilk karşılaşmasında Fransa, Hollanda'yı konuk etti.


Stade de France Stadyumu'nda ev sahibi, Van Gaal'in ardından göreve gelen Ronald Koeman'ın takımı Hollanda'yı 4-0 mağlup etti.


Maça çok hızlı giriş yapan Portakallar, 2. dakikada Antonie Griezmann, 8. dakikada Dayot Upemacano ile skoru bir anda 2-0'a getirdi. 21. dakikada da sahneye Horozların süper yıldızı Kylian Mbappe çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı.


İlk yarı bu sonuçla biterken, maçtaki son sözü yine Mbappe söyledi ve 88. dakikada skoru 4-0 yaptı. Portakallar uzatmalarda 90+5'te Depay'ın kullandığı penaltıdan yararlanamadı ve skora razı geldi.


Fransa-Hollanda 4-0 maç özeti



#EURO 2024 Elemeleri
#Fransa
#Hollanda
#Kylian Mbappe
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