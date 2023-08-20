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Spor

ÖZET | Gaziantep FK-Sivasspor: 1-3

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında EMS Yapı Sivasspor deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep FK üst üste 2. yenilgisini aldı. Gaziantep FK-Sivasspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:56 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gaziantep FK-Sivasspor

Gaziantep FK-Sivasspor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu.


Sivas ekibi 12. dakikada Samu Saiz, 44. dakikada Caner Osmanpaşa ve 84. dakikada Gerson Rodrigues'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.


Gaziantep FK'nın tek golünü 50. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.


Ligin ilk haftasında Samsunspor ile berabere kalan Sivasspor aldığı bu galibiyet ile puanını 4 yaptı.


Gaziantep FK ise üst üste ikinci maçını da kaybetti.

Gaziantep FK-Sivasspor maç özeti

2. dakikada EMS Yapı Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Emrah Başsan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan N'jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL
12. dakikada EMS Yapı Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen takımın atağında Alaaddin Okumuş'un ceza sahası içine yaptığı ortasında Alonso'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

15. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Markovic'in sert vuruşanda top az farkla auta gitti.

GOL
44. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasına ceza sahası içinde topa yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top ağlara ulaştı: 0-2.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL

50. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Bikel’in pasını Gradel tek vuruşla Furkan’a bıraktı, meşin yuvarlağı önünde bulan Furkan’ın yerden düzgün şutu ağlarla buluştu. 1-2

59. dakikada Sivassporlu N’jie’nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruş savunmada Djilobodji’ye çarparak kornere çıktı.


66. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışından topla buluşan Max Gradel’in set şutunu Sivas kalecisi Ali Şaşal son anda kornere çeldi.


67. dakikada Gaziantep FK’nın Gradel ile sol köşeden kullandığı kornerde topa iyi yükselen Jevtovic’in kafa vuruşu üst direkten döndü.


73. dakikada M’Bakata’nın sağ kanattan ceza sahası içine tehlikeli ortasını Sivas kalecisi Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.

GOL

83. dakikada Sivasspor’un kontra atağında Saiz’in pasıyla savunma arkasında topla buluşan N’Jie’nin penaltı noktasına attığı ara pasında Rodrigues topu filelere gönderdi. 1-3




#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Sivasspor
26 dakika önce
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