ÖZET | Giresunspor-Alanyaspor: 2-2 maç özeti, golleri izle
Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Pazar günü 16.00 seansı ile devam etti. Ligde zor günler geçiren ve düşme hattında yer alan Giresunspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip, Efecan Karaca'nın 17. dakikada Balkovec'in asistinde bulduğu golle Alanyaspor 1-0 öne geçti.
Bu maçla ilk yarı tamamlanırken ikinci yarında Giresunspor, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve 73. dakikada Zinedine Ferhat, Efecan Karaca'nın yerde yaptığı asistle skoru 2-0 yaptı.
Pes etmeyen Giresunspor, 84'te Doğancan Davas ile golü bularak farkı 1'e indirdi. Golden tam 2 dakika sonra penaltı kazanan ev sahibi, Kuwas ile 88. dakikada 2-2 beraberliği yakaladı.
Maç bu skorla tamamlandı ve Giresunspor 24 puanla 16. sırada yer alırken, Alanyaspor 29 puanla 10. sırada yer aldı.