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Spor

ÖZET | İsveç-Belçika: 0-3

UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri F grubunda ilk karşılaşmasında Belçika, deplasmanda İsveç'i 3-0 mağlup etti. Bu maçın özetine ve gollere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:42 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Romelu Lukaku, milli formayla 71. golünü kaydetti.

Romelu Lukaku, milli formayla 71. golünü kaydetti.

UEFA Euro 2024 Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında maçlar başladı. F grubunda İsveç, Belçika'yı konuk etti. Domenico Tedesco ile ilk maçına çıkan Belçika, Lukaku'nun hat-trick yaptığı karşılaşmada İsveç'i 3-0 mağlup etti.


Konuk ekip, 35.dakikada Lukebakio'nun asistinde Lukaku'nun golüyle skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.


İkinci yarı başında 49. dakikada yine Lukebakio'nun asistinde Lukaku skoru 2-0'a taşıdı. 82. dakikada Lukaku bu sefer de Bakayoko'nun asistinde maçın skorunun tayin eden golü attı ve maç böyle bitti.


İsveç-Belçika 0-3 maç özeti izle



#EURO 2024
#İsveç
#Belçika
#Romelu Lukaku
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