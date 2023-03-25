UEFA Euro 2024 Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında maçlar başladı. F grubunda İsveç, Belçika'yı konuk etti. Domenico Tedesco ile ilk maçına çıkan Belçika, Lukaku'nun hat-trick yaptığı karşılaşmada İsveç'i 3-0 mağlup etti.

İkinci yarı başında 49. dakikada yine Lukebakio'nun asistinde Lukaku skoru 2-0'a taşıdı. 82. dakikada Lukaku bu sefer de Bakayoko'nun asistinde maçın skorunun tayin eden golü attı ve maç böyle bitti.