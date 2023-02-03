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Bu sezon 21. resmi maçına çıkan Gleison Bremer, ikinci golünü kaydetti.
İtalya'da zor günler geçiren Juventus, İtalya Kupası çeyrek finalinde, Lazio'yu 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Kupada tek maçı eleme usulüne göre yapılan çeyrek final turunda son maç oynandı. Torino'daki Allianz Stadı'nda başkent ekibi Lazio'yu konuk eden Juventus, 44. dakikada Bremer'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Lazio'yu eleyen Juventus, adını yarı finale yazdırdı.
Diğer taraftan son çeyrek final eşleşmesinin oynanmasıyla İtalya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu;
Kupada yarı final müsabakaları çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.