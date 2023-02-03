Kupada tek maçı eleme usulüne göre yapılan çeyrek final turunda son maç oynandı. Torino'daki Allianz Stadı'nda başkent ekibi Lazio'yu konuk eden Juventus, 44. dakikada Bremer'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Lazio'yu eleyen Juventus, adını yarı finale yazdırdı.